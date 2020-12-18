Зеленський призначив стипендії 24 науковцям і педагогам терміном на два роки, - указ
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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави підписав указ №579/2020.
Згідно з документом, державні стипендії строком на два роки призначать 24 вченим і педагогам.
"Сучасний світ розвивається завдяки новим знанням і технологіям. Саме тому конкурентоспроможна та успішна Україна неможлива без якісної освіти. Ми активно підтримуємо українських педагогів і створюємо всі умови для їх соціального захисту", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив довічні стипендії 6 вчителям.