Суд в Одесі відправив Стерненка під нічний домашній арешт. ВIДЕО

Приморський суд Одеси не задовольнив клопотання прокурорів про утримання в СІЗО активіста Сергія Стерненка якого звинувачують у вбивстві чоловіка, що напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї. Водночас його відправили під нічний домашній арешт.

Про це повідомив сам Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

""Мені дали новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Знову. Хоча немає жодного ризику, про що суд сам раніше і говорив", - повідомив Стерненко.

Читайте також: Прокуратура хоче закрити Стерненка в СІЗО

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Читайте також: Слідчий СБУ повідомив, що розслідування у моїй справі завершено. Турборежим у дії, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.