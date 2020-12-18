Рада схвалила доплати лаборантам, які тестують на COVID-19
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Верховна Рада призначила виплати і надала соціальні гарантії співробітникам лабораторій, які тестують на COVID-19. Народні депутати схвалили за основу і в цілому відповідний законопроєкт №4464.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За документ проголосували 283 нардепи.
Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою (біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків тощо), які працюють в закладах охорони здоров’я. На них поширили пільги, передбачені для медичних та фармацевтичних працівників. Зокрема:
- право на належні умови праці,
- регулярне підвищення кваліфікації,
- безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності,
- скорочений робочий день,
- додаткова оплачувана відпустка,
- безоплатне одержання у власність земельної ділянки.
Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характеристики таких посад визначає Міністерство охорони здоров’я.
Закон доручив Кабінету Міністрів невідкладно установити доплати до зарплати таким професіоналам у розмірі, визначеному для лікарів.