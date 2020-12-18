Посол України в РБ Кизим про "вагнерівську спецоперацію": Були контакти на рівні спецслужб і розмова президентів

У межах затримання на території Білорусі групи російських бойовиків ПВК "Вагнер" ​​у липні 2020 року відбувалися контакти на рівні спецслужб двох країн і розмова президентів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим.

"Я так розумію, що йшлося про контакти на рівні спецслужб. Я знаю, що такі "вагнерівці" були, вони були захоплені білоруськими силовими структурами. Потім відбулась розмова наших президентів, і вони про щось домовилися. Наскільки я розумію, була домовленість певну кількість людей віддати. Я тільки можу підтвердити факт, що такі розмови були щодо передачі або засудження цих осіб тут у Білорусі. Тому що були навіть докази участі цих осіб в операціях на Донбасі проти українського населення", – зауважив посол.

Кизим водночас додав, що ні він особисто, ані посольство не були залученими до цих переговорів. Зазвичай подібні контакти відбувають напряму між спецслужбами, оминаючи дипломатів, сказав він.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

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