Законопроєкт про реформу СБУ Рада розгляне в перші тижні січня 2021, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада на початку 2021 року розгляне законопроєкт про реформування Служби безпеки України, який був одним із передвиборних обіцянок президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На питання про те, які важливі законопроєкти депутати не встигли розглянути в 2020 році, Кравчук відповіла:

"Сьогодні ми могли б принаймні почати розгляд дуже важливого законопроєкту, який реформує Службу безпеки України. Ця обіцянка президента, щоб СБУ займалася розвідкою, контррозвідкою, але не втручалася в економічні справи, не займалася розслідуванням господарських злочинів. Ми всі бачили "маски- шоу", коли озброєні люди заходять до якихось підприємців, інтернет-підприємців, провайдерів. Це завжди має негативний резонанс".

"Слуга народу" додала, що відповідний законопроєкт можуть розглянути "в перші тижні січня, на перших засіданнях".

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