COVID-19 убиває в три рази частіше, ніж грип, - дослідження
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням DW, про це йдеться в повідомленні за результатами дослідження, проведеного у Франції під керівництвом професора Лайонела Пірот із Центру клінічних досліджень при клініці Університету Діжона, опублікованими в журналі The Lancet Respiratory Medicine в четвер, 17 грудня.
Дослідники порівняли національні дані Франції щодо 89,5 тис. пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19 в березні й квітні цього року, із 45,8 тисячі пацієнтів, госпіталізованих із сезонним грипом у період із грудня 2018 р до кінця лютого 2019 р.
Близько 16,9% госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 померли за час дослідження. Водночас показник летальності серед тих, хто був госпіталізований із грипом, становить 5,8%.
Дослідники встановили, що більше пацієнтів із COVID-19 вимагали інтенсивної терапії - 16,3% проти 10,8% із грипом. При цьому середня тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії у пацієнтів із COVID-19 була вдвічі довшою - 15 днів порівняно з вісьмома днями серед тих, хто хворів на грип. Співавтор дослідження, професор Університету Діжона Катрін Кантана називає такі дані "особливо кричущими" з огляду на те, що хвиля грипу 2018/2019 років у Франції була найбільш смертоносною за п'ять років.
Також дослідження показало, що набагато більше дітей у віці до 18 років були госпіталізовані з COVID-19, ніж із грипом: 1,4% серед інфікованих коронавірусом і 19,5% - серед пацієнтів із грипом.