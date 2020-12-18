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Про жодну свою посаду не домовлявся з жодним олігархом, - Вітренко

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Про жодну свою посаду не домовлявся з жодним олігархом, - Вітренко
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ніколи в житті не домовлявся з олігархами з приводу своїх посад.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перед внесенням моєї кандидатури на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики я про це не говорив ні з одним олігархом або їхніми представниками. Я взагалі ніколи в житті ні з ким з олігархів не домовлявся про жодну з посад", - зазначив Вітренко.

Він додав, що це "не захищає від спекуляцій або відвертої брехні" на його адресу.

"Склалося враження, що навіть олігархи лякають мною один одного... До речі, всі наші олігархи декларують, що вони за рівні правила гри. Залишилося довести це на практиці", - підсумував Вітренко.

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Про жодну свою посаду не домовлявся з жодним олігархом, - Вітренко 01

Топ коментарі

  • olele
    Ни за одну свою должность не договаривался ни с одним олигархом, - Витренко - Цензор.НЕТ 3509
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Віримо ,як собі !!)))
  • Viktor Turchanikov
    Шо, всё мама?
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