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Зеленський призначив Старуха головою Запорізької ОДА, - указ

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Зеленський призначив Старуха головою Запорізької ОДА, - указ
Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідний указ № 577/2020 глава держави підписав 18 грудня.

Олександр Старух народився в 1973 році. У 1995 році закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Зазначимо, Запорізьку обласну державну адміністрацію Старух уперше очолив 31 травня 2008 року, коли був призначений виконувачем обов'язків голови ОДА. Восени того ж року він став повноцінним керівником області. Очолював її до березня 2010 року.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив призначення Старуха головою Запорізької ОДА.

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Топ коментарі

  • вау
    А що там Мосейчукча, калькуляцію борщового набору вже не підраховує ?
    Чи хоча б новорічного олів'є ?

    Зеленский назначил Старуха главой Запорожской ОГА, - указ - Цензор.НЕТ 2360

    https://twitter.com/leusenko1/status/1335253187129913344/photo/1
  • Li Quan
    все эти победоносные и бравурные известия о кадровой перестановке кроватей в давно закрытом борделе, меня лично вызывают одну и ту же стойкую асоциацию с : " Зеленский пёрднул в лужу!"
    И так каждый раз...
    Переживать уже начал.. за лужу и ее микробиом...
  • Li Quan
    она в рублях свою каламойскую "зарплату" считает
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