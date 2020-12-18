Зеленський призначив Старуха головою Запорізької ОДА, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідний указ № 577/2020 глава держави підписав 18 грудня.

Олександр Старух народився в 1973 році. У 1995 році закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Зазначимо, Запорізьку обласну державну адміністрацію Старух уперше очолив 31 травня 2008 року, коли був призначений виконувачем обов'язків голови ОДА. Восени того ж року він став повноцінним керівником області. Очолював її до березня 2010 року.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив призначення Старуха головою Запорізької ОДА.

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