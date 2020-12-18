ДФС під керівництвом Офісу Генпрокурора провела мега-обшук у мережі АЛЛО: вилучено товару на 6 млн доларів, - журналіст. ФОТОрепортаж

Головне слідче управління ДФС України та Головне управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генпрокурора провели обшук у мережі АЛЛО.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

За слова журналіста, обшук проводився на підставі інформації його розслідувань, яка в результаті перевірки слідчими знайшла цілковите підтвердження.

"На складах АЛЛО вилучено товару на більш ніж 6 млн доларів і величезну кількість документації, яка підтверджує існування найбільшої в країні схеми зі збуту електроніки через фіктивні ФОПи з ухиленням від сплати податків.

Інформація про те, що це був удар саме по АЛЛО, тримається в секреті і не виноситься в інформаційне поле для збереження можливості оперативно "порішати"", - написав він.

Як зазначив Плинський, його джерела в ДФС стверджують що такі дії власниками АЛЛО вже робляться і дуже активно.

"Для глави ДФС Дмитра Сосиновича цей кейс зараз вирішальний. Або він показує свою принциповість, ліквідує топсхему фіктивних ФОП у країні і робить заявку на кар'єрний ривок. А в ОП і ВР за цим кейсом стежать дуже уважно. Або Сосинович справу зливає і стає в ряд його забезпечених попередників. Вирішувати йому", - зазначив журналіст.

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"Найближчим часом дам повний розклад за матеріалами справи і обов'язково супроводжуватиму цю історію, щоб не допустити її зливу", - додав Плинський

Нагадаємо, Головне слідче управління ДФС України та Головне управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора зупинили незаконну схему з продажу товарів (побутової техніки, електроніки).

Усі операції проходили через відому мережу магазинів роздрібної торгівлі від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців без відповідного відображення цих операцій у регістрах бухгалтерського та податкового обліку. Це призвело до ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.

За словами в.о. голови ДФС України Дмитра Сосиновича, під час санкціонованих обшуків офісних та складських приміщень правоохоронці вилучили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, а також товарно-матеріальні цінності, орієнтовна вартість яких становить майже 173 млн гривень.

Наразі судом вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.









Фото: ДФС/Facebook