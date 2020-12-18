Переплутав з косулею: в Чернівецькій області чоловік під час полювання убив 56-річного буковинця. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Повідомляється, що 62-річний чоловік під час полювання з необережності застрелив односельця. Він розповів, що вистрілив із зареєстрованої мисливської рушниці в косулю, але коли чоловік підійшов ближче, то побачив тіло людини без ознак життя.
Прибувши на місце події, слідчо-оперативні групи ГУНП у Чернівецькій області та Герцаївського відділення поліції оглянули тіло потерпілого і прилеглу територію. Поліцейські встановили особу загиблого – 56-річного жителя села Великосілля й направили тіло на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті.
З місця кримінального злочину співробітники поліції вилучили мисливську рушницю, гільзу калібру 16 міліметрів та інші речові докази.
62-річного порушника правоохоронці затримали в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі Герцаївського відділення поліції вирішують питання повідомлення затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 119 (убивство через необережність) Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування. За скоєне правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.