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Призначення Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про позитивні зрушення в кадровій політиці Зеленського, - Гармаш

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Призначення Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про позитивні зрушення в кадровій політиці Зеленського, - Гармаш
Сьогоднішнє призначення Юлії Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про те, що в кадровій політиці команди Зеленського щось змінюється.

Про це написав у фейсбуці представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Юля – людина, яка не має стосунку ні до олігархічних, ні до політичних угруповань, справжній офіцер і дуже розумна жінка. А те, що це накладається ще й на такі людські якості, як доброта, здатність до співчуття і порядність, - я впевнений, зробить роботу міністерства справді ефективною", - написав Гармаш.

Також читайте: Рада призначила міністром ветеранів генерал-майора Лапутіну

Призначення Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про позитивні зрушення в кадровій політиці Зеленського, - Гармаш 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Welle
    Призначення Шкарлета все нівелює.
  • Andriy Kalnyshevsky
    А назначение узкомирного шкаралета на ключевое министерство о чем говорит?
  • Анатолій Лапчук
    А призначення Шкарлета про сильне погыршення кадрової політики призидента
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