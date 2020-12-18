США схвалили вакцину від COVID-19 Moderna. Розподіл почнеться негайно, - Трамп

Адміністрація США в негайному порядку приступає до розподілу схваленої вакцини від коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Про це заявив у п'ятницю президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вакцину компанії Moderna схвалено переважною більшістю голосів. Розподіл почнеться негайно", - написав Трамп у Twitter.

"Європа і решта світу серйозно постраждали від китайського вірусу - зокрема, Німеччина, Франція, Іспанія та Італія. Вакцини вже в дорозі!" - додав американський президент.

Раніше в п'ятницю стало відомо, що група експертів Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) рекомендувала дозволити екстрене застосування вакцини від коронавірусу COVID-19 компанії Moderna.

За повідомленням Bloomberg, 20 експертів висловилися за застосування вакцини, один утримався. Проти вакцини не проголосував ніхто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинскую COVID-вакцину готовят к клиническим испытаниям, - Степанов

Голосування фахівців відбулося після обговорення за участі представників Moderna, наукових співробітників відомства і громадськості.

Американські ЗМІ зазначали, що в разі швидкого схвалення FDA вакцина від Moderna може почати надходити в штати уже в понеділок. У компанії раніше пообіцяли надати 50 млн доз вакцин за грудень, що дозволить прищепити 25 млн осіб: кожній людині для вакцинації потрібно зробити два уколи.

1 грудня американська компанія Moderna повідомила, що направила запит у FDA для отримання дозволу на екстрене використання вакцини від коронавірусу COVID-19. Раніше повідомлялося про 94,1% її ефективності.

Вакцина складається з двох доз. Друга доза вводиться через 28 днів після першої. Зберігати вакцину потрібно при температурі близько мінус 20 градусів за Цельсієм. У таких умовах вона може залишатися придатною до півроку.

Очікується, що з виробничих об'єктів на північному сході США вакцина Moderna буде надходити на розподільний центр у місті Ірвінг у Техасі, звідки потім в лікарні та аптеки.

Заявка на екстрене використання - це запит на початок застосування препарату, не чекаючи завершення всіх перевірок його впливу на організм.