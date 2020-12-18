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За 10 місяців 2020 року померло на 1 тис. осіб менше, ніж минулого року, - дані Держстату. ІНФОГРАФІКА

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За 10 місяців 2020 року померло на 1 тис. осіб менше, ніж минулого року, - дані Держстату. ІНФОГРАФІКА
Із початку року в Україні народилося на 15 025 осіб менше, ніж минулого року за аналогічний період.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держстату.

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2020 р становить 41 670 812 осіб.

З початку року в Україні померло 485 734 особи, в той час як в 2019 році померли 486 778 осіб. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася на 1 044 людини.

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилися 247 278 осіб, а минулого року - 262 303. Порівняно з минулим роком народжуваність скоротилася на 15 025 осіб.

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За 10 місяців 2020 року померло на 1 тис. осіб менше, ніж минулого року, - дані Держстату 01
За 10 місяців 2020 року померло на 1 тис. осіб менше, ніж минулого року, - дані Держстату 02

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Кернеса порахували?
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    люди стали опасаться умирать....
    умрешь, спишут на коронавирус, улучшат по нему статистику и обогатятся на этом...
    а дзузьки вам
  • Лариса fb3d953c
    Хоть бы не давали смертность, а то Степашка тут орет каждый день про катастрофу и пандемию, аж синеет, орет что вакцинироваться надо, орет про карантин, не дает людям учиться и работать, а статистика все его сатанячьи брехни раскрывает.
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