За 10 місяців 2020 року померло на 1 тис. осіб менше, ніж минулого року, - дані Держстату. ІНФОГРАФІКА

Із початку року в Україні народилося на 15 025 осіб менше, ніж минулого року за аналогічний період.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держстату.

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2020 р становить 41 670 812 осіб.

З початку року в Україні померло 485 734 особи, в той час як в 2019 році померли 486 778 осіб. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася на 1 044 людини.

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилися 247 278 осіб, а минулого року - 262 303. Порівняно з минулим роком народжуваність скоротилася на 15 025 осіб.

Також читайте: Голубовська про COVID-19: В Україні збільшується смертність у більш молодих людей. Це просто страшно. Пік ще попереду



