Антимонопольний комітет (АМКУ) закрив розслідування щодо формули "Роттердам+" у зв'язку з відсутністю порушень.

Відповідне рішення АМКУ прийняв 18 грудня, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Закрити розслідування через відсутність порушень законодавства в діях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", - повідомили в АМКУ.

Розслідування справи тривало понад 1,5 років і стосувалося обставин затвердження формули визначення ринкової вартості вугілля "Роттердам+".

Розслідування АМКУ було розпочато в травні 2019 року на підставі звернення Національного антикорупційного бюро. Комітет дійшов висновку, що формула "Роттердам+" не мала ніякого негативного впливу на стан конкуренції на енергетичному ринку.

Раніше повідомлялося, що формула "Роттердам+" була прийнята в березні 2016 року у виконання рекомендацій Антимонопольного комітету, який ще в 2015 році зобов'язав НКРЕКП відійти від ручного визначення цін на вугілля і впровадити прозору європейську методологію.