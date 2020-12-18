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АМКУ закрив розслідування щодо формули "Роттердам+"

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АМКУ закрив розслідування щодо формули "Роттердам+"
Антимонопольний комітет (АМКУ) закрив розслідування щодо формули "Роттердам+" у зв'язку з відсутністю порушень.

Відповідне рішення АМКУ прийняв 18 грудня, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Закрити розслідування через відсутність порушень законодавства в діях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", - повідомили в АМКУ.

Розслідування справи тривало понад 1,5 років і стосувалося обставин затвердження формули визначення ринкової вартості вугілля "Роттердам+".

Розслідування АМКУ було розпочато в травні 2019 року на підставі звернення Національного антикорупційного бюро. Комітет дійшов висновку, що формула "Роттердам+" не мала ніякого негативного впливу на стан конкуренції на енергетичному ринку.

Раніше повідомлялося, що формула "Роттердам+" була прийнята в березні 2016 року у виконання рекомендацій Антимонопольного комітету, який ще в 2015 році зобов'язав НКРЕКП відійти від ручного визначення цін на вугілля і впровадити прозору європейську методологію.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    И опять ыходит шо зебилов кормили дерьмом. Та шо ж такое)https://censor.net/ru/n3237810
  • 18c49ed2
    Только вот после отмены формулы Роттердам (+) тот-же уголек подорожал с 1700 грн до 2500 грн. Забыли дописать на радость зебильчикам.
  • 18c49ed2
    АМКУ закрив розслідування щодо формули "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4741
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