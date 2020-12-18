Детективів НАБУ і прокурорів САП, які прийшли з підозрою Татарову, не пустили в Офіс Президента, - Гончаренко

Детективів НАБУ і прокурорів САП, які прийшли в офіс Президента, щоб вручити підозру заступнику голови ОП Олегу Татарову, не пустили в адмінбудівлю.

Про це написав у своєму Тelegram-каналі народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними моїх джерел, детективи НАБУ і прокурори САП прийшли в офіс Президента вручити підозру Татарову і провести обшук на його робочому місці. І ... їх не пустили в будівлю Офісу Президента. Стежимо за розвитком подій", - написав Гончаренко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник САП Грищук підписав підозру заступнику голови ОП Татарову

22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".