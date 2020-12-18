НАБУ і САП вручили підозру заступникові голови ОП Татарову у справі Микитася

Детективи НАБУ і прокурори САП вручили підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"НАБУ і САП повідомили заступнику голови Офісу президента України про підозру в причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі про заволодіння 81 млн грн Нацгвардії. Він є третім підозрюваним у скоєнні вказаного злочину", - сказано в повідомленні НАБУ.

Про підозру повідомлено в порядку ст.278 КПК України.

Слідство вважає, що згадана особа, в минулому - топчиновник державної компанії "Укрбуд" - може бути причетним до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі про заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

"Заступник голови Офісу президента України є третім підозрюваним у скоєнні цього злочину. Крім нього у справі підозрюють заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) і колишнього народного депутата, екскінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 КК України)", - підкреслює НАБУ.

Раніше повідомлялося, що в.о. глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступникові голови Офісу президента Олегу Татарову.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

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