Тіло Кернеса доставлять до Харкова в понеділок, - Терехов

Тіло померлого 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте" мера Харкова Геннадія Кернеса доставлять до Харкова в понеділок увечері.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив секретар Харківської міськради, виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов.

"Увечері в понеділок, 21 грудня, тіло Геннадія Кернеса буде доставлено літаком із Німеччини, де він лікувався в клініці "Шаріте" і де помер 17 грудня від ускладнень, спричинених коронавірусом, у міжнародний аеропорт "Харків", - повідомив він, додавши, що всі необхідні документи оформлені за участі Посольства України в Німеччині.

"Поки невідомо, що саме написано у висновку про смерть, виданому клінікою "Шаріте", але знаю, що висновок є", - сказав Терехов.

За його словами, всі витрати щодо доставки тіла до Харкова оплачують рідні покійного: "Із тієї ж причини я не буду коментувати розтиражовану в мережі інформацію про вартість лікування Кернеса в "Шаріте".

"Похорон Кернеса відбудеться в середу на 2-му міському кладовищі, де поховані видатні харків'яни, зокрема, політики і керівники міста та області", - повідомив в.о. мера.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, минулої ночі в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.