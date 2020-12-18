ЄБРР виділить 450 млн євро на реконструкцію траси Київ-Одеса і будівництво об'їзної Львова
Про це інформує сайт Міністерства інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.
"У рамках програми президента "Велике будівництво" цього року будується рекордна кількість автодоріг. Уже оновлено понад 4 тис. км доріг по всій країні, і ми зробимо ще більше завдяки укладанню кредитної угоди з ЄБРР "Розвиток транс'європейської транспортної мережі". Реалізація цього проєкту дозволить не тільки поліпшити стан автодоріг за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а й підвищити безпеку дорожнього руху на дорогах, що з'єднують Україну з ЄС і Київ із Чорним морем", - прокоментував підписання угоди міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" буде реалізований за рахунок 450 млн євро кредиту від ЄБРР і 450 млн євро від Європейського інвестиційного банку.
Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт п'яти ділянок автодороги М-05 Київ-Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво Північного обходу Львова.