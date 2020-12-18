Слухання справи МН17 по суті заплановані в Гаазі на 7 червня 2021 року

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малазійських авіаліній, рейс МН17, заплановане на 7 червня 2021 року.

Відповідне повідомлення в п'ятницю поширено Окружним судом Гааги, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У понеділок, 7 червня 2021 року, Окружний суд Гааги відкриє слухання по суті кримінальної справи щодо MH17", - сказано в повідомленні.

У суді нагадали, що 25 листопада цього року була завершена досудова стадія кримінального провадження у справі MH17. "Суд направив справу слідчому судді для додаткового розслідування. До теперішнього часу слідчий суддя повідомив суд про хід розслідування. Ґрунтуючись на цій інформації, суд склав попередній графік", - ідеться в прес-релізі.

Крім того, в суді нагадали, що наступне слухання відбудеться в понеділок, 1 лютого 2021 року, в рамках якого будуть розглянуті питання про те, як просувається це додаткове розслідування, який статус вимог про відшкодування шкоди, поданих родичами, а також запит прокуратури про відвідування реконструкції MH17.

На слуханні 15 квітня 2021 року суд вирішить, чи буде проведено таке відвідування і якщо так, то коли. Якщо суд вирішить позитивно, то очікується, що це може статися в травні 2021 року. "Якщо розслідування слідчого судді буде йти так, як очікується, суд почне слухання по суті кримінальної справи про збитий MH17 у понеділок, 7 червня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Також суд очікує, що родичі жертв рейсу MH17 зможуть скористатися своїм правом звернутися до суду в кінці літа 2021 року. "Коли завершиться кримінальний процес - на даний момент невідомо", - констатували в суді.

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