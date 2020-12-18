Колишньому першому заступнику керівника Держгеонадр повідомлено про підозру, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови Держгеонадр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

При цьому підкреслюється, що внаслідок службової діяльності посадової особи держава зазнала збитків на більш ніж 38 мільйонів гривень.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді першого заступника голови Держгеонадр, підписав лист про призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами з недостовірною інформацією. Дії посадової особи призвели до того, що впродовж року підприємство, не маючи на те законних підстав, продовжувало займатися видобутком корисних копалин загальнодержавного значення - понад 156 тисяч тонн на суму 38,4 мільйона гривень. Цей факт підтверджується висновком експертного дослідження.

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"У четвер, 17 грудня, колишньому першому заступнику голови Держгеонадр слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - підкреслюється в повідомленні.