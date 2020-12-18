Компанія Moderna знищила 400 тис. доз вакцини від COVID-19

При виробництві вакцини стався збій, і через це з'явилися проблеми з фільтрацією.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Bloomberg.

Виробник вчасно помітив збій - вакцини ще не встигли розлити по флаконах.

"З мого досвіду, виробництво йде так само гладко, як і будь-який інший виробничий процес, який я спостерігав за свою 30-річну кар'єру в галузі", - прокоментував знищення партії радник адміністрації чинного президента США Дональда Трампа з вакцин Монсеф Слау.

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Незважаючи на знищену партію, компанія як і раніше має намір провести 20 млн доз до кінця року і ще від 85 до 100 млн доз у першому кварталі 2021 року.

Moderna стверджує, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективною в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання - в 100%.

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Нагадаємо, 17 грудня експерти Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США рекомендували відомству схвалити реєстрацію вакцини Moderna.