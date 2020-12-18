Шмигаль має терміново стабілізувати ситуацію з боргами за зелену енергетику, – інвестори

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль має терміново стабілізувати ситуацію з боргами за зелену енергетику згідно з раніше підписаним меморандумом, оскільки головна умова документу – виплатити частину боргів за "зелену" електроенергію до кінця 2020 року досі не реалізована.

Про це під час пресконференції заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми будемо знову звертатися до прем’єр-міністра, нагадувати йому про меморандум", - сказав Конеченков.

За його словами, уряд порушує умову, яка закріплена в законодавстві, - виплатити 8,96 мільярдів гривень боргу за зелену електроенергію до 31 грудня поточного року. Він підкреслив, що відповідальні за це питання міністерства блокують всі способи для погашення накопиченої заборгованості і тому проблема не вирішується.

В свою чергу директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк зазначила, що одним із механізмів погашення боргу є кредит для "Укренерго", якій уряд все ж надав державні гарантії.

"Ми сподіваємося, що в найближчі декілька тижнів уряд прийме додаткові рішення, що стосується механізму і нових джерел фінансування галузі", - сказала Гуменюк. Вона додала, що у разі відсутності дієвих рішень ЄУЄА буде скаржитись в європейський Секретаріат енергоспівтовариства.

"І ймовірніше в наступному році відновляться процедури по підготовці арбітражних процесів з боку інвесторів. Мені дуже прикро таким чином підсумовувати 2020 рік, хоча він ще не закінчився. Є надії на півтора тижні, що залишилися", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, в середині листопада посли 11 країн (Бельгії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Південної Кореї, Швеції, Туреччини, Великої Британії), чий бізнес інвестував в український сектор відновлюваної енергетики близько 2 млрд євро, у спільному листі закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля забезпечити повне погашення боргів перед ними по "зеленому" тарифу, зокрема шляхом прямих виплат з бюджету і випуску ОВДП.

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Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, Кабмін не заклав в держбюджет на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.