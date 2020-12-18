Шмигаль має терміново стабілізувати ситуацію з боргами за зелену енергетику, – інвестори
Про це під час пресконференції заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми будемо знову звертатися до прем’єр-міністра, нагадувати йому про меморандум", - сказав Конеченков.
За його словами, уряд порушує умову, яка закріплена в законодавстві, - виплатити 8,96 мільярдів гривень боргу за зелену електроенергію до 31 грудня поточного року. Він підкреслив, що відповідальні за це питання міністерства блокують всі способи для погашення накопиченої заборгованості і тому проблема не вирішується.
В свою чергу директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк зазначила, що одним із механізмів погашення боргу є кредит для "Укренерго", якій уряд все ж надав державні гарантії.
"Ми сподіваємося, що в найближчі декілька тижнів уряд прийме додаткові рішення, що стосується механізму і нових джерел фінансування галузі", - сказала Гуменюк. Вона додала, що у разі відсутності дієвих рішень ЄУЄА буде скаржитись в європейський Секретаріат енергоспівтовариства.
"І ймовірніше в наступному році відновляться процедури по підготовці арбітражних процесів з боку інвесторів. Мені дуже прикро таким чином підсумовувати 2020 рік, хоча він ще не закінчився. Є надії на півтора тижні, що залишилися", - підсумувала Гуменюк.
Нагадаємо, в середині листопада посли 11 країн (Бельгії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Південної Кореї, Швеції, Туреччини, Великої Британії), чий бізнес інвестував в український сектор відновлюваної енергетики близько 2 млрд євро, у спільному листі закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля забезпечити повне погашення боргів перед ними по "зеленому" тарифу, зокрема шляхом прямих виплат з бюджету і випуску ОВДП.
Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).
Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.
Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.
Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, Кабмін не заклав в держбюджет на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.
За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.