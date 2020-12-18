Жителя Білорусі відправили на 1,5 року в колонію за фразу "ур...д в погонах"

Робітник Микола Чернявський відбуватиме в колонії суворого режиму покарання за те, що під час листування в месенджері використав фразу "ур...д в погонах", маючи на увазі співробітника міліції.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", який у Білорусі позбавили державної реєстрації, інформує Цензор.НЕТ.

Суд визнав Чернявського винним за ст. 369 КК ("Образа представника влади") і ст. 365 КК ("Втручання в діяльність працівника внутрішніх справ"). Потерпілому міліціонеру завдано моральної шкоди в розмірі 500 рублів.

За версією слідства, чоловік у серпні залишив образливий коментар в одному з Telegram-каналів і обіцяв опублікувати особисті дані співробітника міліції. Мати засудженого каже, що все було не так. За її словами, Микола нікому не погрожував, а як образу використав фразу "ур...д в погонах".

Микола Чернявський

"І це було сказано не прямо, а в розмові з кимось у чаті. Без якихось матюків. У суді Микола щиро вибачився за ці слова. А потерпілий співробітник каже: "Як людина я тебе прощаю, а як міліціонер - ні", - сказала мати Чернявського.

Щоб заплатити адвокату, жінка продала всі свої золоті прикраси.

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"Просили його, мало не на колінах просили, щоб пробачив. Спочатку була якась надія ... Тепер я ні в що не вірю..." - говорить мама Миколи Чернявського.