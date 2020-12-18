На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять держбюджет на 2021 рік і зарплати медиків

Сьогодні, 18 грудня, о 21:00 в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" говоритимуть про те, як Україна наповнить бюджет на 2021 рік, чи вистачить грошей на медицину і чи виїдуть українські лікарі на заробітки в Польщу.