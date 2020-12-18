На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять держбюджет на 2021 рік і зарплати медиків
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Держбюджет-2021: як і на чому буде заробляти Україна?
Скільки заплановано виділити грошей на медицину? Чи вистачить коштів на зарплату медпрацівникам?
Чи поїдуть українські лікарі на заробітки в Польщу?
Дивитися програму можна тут.
Гостями студії стануть:
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України;
Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;
Сергій Цинтаро, в.о. генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні;
Дмитро Верига, лікар-уролог;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "ЄС";
Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;
Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";
Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;
Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова;
Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON;
Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичного обладнання "Медтехніка+".