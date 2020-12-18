Одеська облрада скасувала рішення про звільнення Ройтбурда: ОПЗЖ намагалася зірвати голосування, - ЗМІ

Одеська обласна рада підтримала проєкт, запропонований депутатами Юрієм Басюком від "Європейської Солідарності" і Ольгою Юрко від партії "Довіряй справам", і скасувала рішення облради попереднього скликання про звільнення з посади директора художнього музею художника Олександра Ройтбурда.

Про це пише місцеве видання "Думская" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Видання пише, що перед голосуванням депутати Одеської міської ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" намагалися зірвати розгляд питання, і між народними обранцями виникла бійка.

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Нагадаємо, рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалено голосуванням Одеської обласної ради, однак художник продовжував фактично виконувати свої обов'язки. У жовтні 2019 р. міністерство культури, молоді і спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби - перша відбулася ще 16 серпня 2019 р. Тоді питання внесли в проєкт порядку денного, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 р. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п'ятирічний контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею.

10 лютого 2020 року суд відновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею. 1 червня апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.