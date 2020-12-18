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Болгарія висилає російського дипломата за шпигунство

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Болгарія висилає російського дипломата за шпигунство
Болгарія вирішила вислати російського дипломата, якого підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляють західні ЗМІ із посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними болгарського порталу Novinite, дипломата підозрюють у шпигунстві.

У болгарській прокуратурі встановили, що дипломат з 2017 року, зокрема, збирав інформацію про американських військовослужбовців, які брали участь у навчаннях в Болгарії. За версією слідства, росіянин обіцяв грошову винагороду болгарському громадянинові, який мав доступ до такої інформації.

Інформацію та доказ у справі в МЗС передав генпрокурор Болгарії Іван Гешев.

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Зі свого боку, МЗС Болгарії повідомило на своєму сайті, що оголосило російського дипломата персоною нон ґрата і дало йому 72 години на те, щоб залишити країну.

Нинішній шпигунський скандал - не перший у відносинах між Москвою і Софією в цьому році. У вересні МЗС Болгарії оголосило персонами нон ґрата двох співробітників російського посольства, стосовно яких Софія висунула звинувачення у шпигунстві.

Наприкінці січня, за повідомленнями болгарських ЗМІ, прокуратура Болгарії виявила двох дипломатів із РФ, що займалися, за даними Софії, шпигунством. При цьому болгарська судова влада пояснила, що обоє мали дипломатичну недоторканність, тому пред'явити їм звинувачення не було можливим.

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Топ коментарі

  • буков
    Фуйлу ще плюха прилетіла, "В довесок к двухгодичной дисквалификации России на проведение и участие в международных спортивных состязаниях, введенных по итогам бесконечных допинговых скандалов, введен и еще один особо унизительный запрет: спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом сообщается на сайте организации. Помимо президента России, запрет распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной Думы."
  • Envoy
    Может сделают правильный вывод ?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пендалями выгнать....
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