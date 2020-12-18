Кулеба заявив про відсутність контакту з Лавровим: "Щось зламалося в російському МЗС"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не виходить на контакт з українською стороною в межах нормандського або двостороннього формату.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

На думку головного українського дипломата, з моменту останньої онлайн-зустрічі міністрів країн-учасниць нормандського формату в російському МЗС "щось зламалося".

"З того часу щось зламалося в російському МЗС, і жодного бажання Сергія Вікторовича виходити на контакт ми не бачимо ані в нормандському форматі, ані в двосторонньому форматі. Тому, коли він не відповів на мій дзвінок (6 вересня. - Ред.), на моє прохання поговорити стосовно загострення на Донбасі, я, звісно, не засмутився і сльози не лив, але мені прикро, що немає контакту і можливості говорити", — сказав Кулеба.

На думку українського міністра, керівники зовнішньополітичних відомств повинні підтримувати постійний контакт.

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"Міжнародні відносини влаштовані таким чином, що навіть коли всі вже пересварилися і не хочуть один з одним розмовляти, міністри закордонних справ мають залишатися каналом комунікації. <...> Так, зараз [діалогу між нами] немає. Я до розмови завжди готовий, мені є що сказати. Я думаю, Сергій Вікторович теж мені міг би щось сказати", — підкреслив Кулеба.

За словами Кулеби, зараз між сторонами відбувається "човникова дипломатія" документів.

"Йде документ до нас, ми його опрацьовуємо, відправляємо, між усіма чотирма [сторонами відбувається] певний "кругообіг документів у природі", спроба зблизити позиції. Тобто є рух, спрямований на те, щоби все-таки ми рухалися вперед", — пояснив дипломат.

Водночас український міністр поділився думкою, що у відсутності серйозного прогресу в переговорах слід "звинувачувати не формати, а Російську Федерацію".

"Її в який формат не вмонтуй, поведінка все одно буде така сама. Можна мати п’ять-шість-вісім-десять країн у форматі, але Росія від цього не зміниться, вона залишиться Росією", — сказав Кулеба.