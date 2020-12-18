Щоб ніхто не ухилявся від податків, обмежте квадратуру для ФОПів без касового апарату, – Палиця

Великі торговельні мережі використовують ФОПів, щоб не платити податки.

Про це заявив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ", народний депутат Ігор Палиця в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, замість того, щоб знищувати малий бізнес, треба лише обмежити квадратуру приміщень для торгівлі.

"Яка проблема з ФОПами?З ними нібито хтось розмовляє, але ніхто не хоче їх почути. Немає різниці, чим ФОП торгує у своєму маленькому магазині, лавці або на базарі: шубою, ювеліркою чи побутовою технікою. Він стоїть один, він торгує, він заробляє для себе та своєї сім'ї. Проблема в іншому – коли великі торговельні майданчики, мережі використовують ФОПи, змінюючи їх на касах, де не платять податки. І самі ФОПи кажуть, що проблема є в одному. Вартопросто обмежити квадратуру, де може використовуватись робота ФОПа без касового апарату – 6-10 кв. м, і проблема буде вирішена", – зазначив Палиця.

За словами лідера партії "ЗА МАЙБУТНЄ", він намагався пояснити це депутатам ВР, зокрема голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, який виступає проти відтермінування касових апаратів для ФОПів, але марно.

"Я намагався це сказати пану Гетманцеву. У Верховній Раді ми старалися це вирішити поправками, ще якось – ніхто не чує. Бо є бачення монобільшості, і в цьому вся проблема. Якби з людьми говорили в залах, вони б не виходили на площі",– підкреслив Палиця.

Дивіться також: Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж