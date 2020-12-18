За Татарова заступилася Національна асоціація адвокатів

У Національній асоціації адвокатів Олега Татарова, який обіймає посаду заступника голови ОП, вважають адвокатом. І наполягають, що підозру йому як адвокату вручили з порушеннями норм КПК.

Про це йдеться в заяві НААУ, інформує Цензор.НЕТ.

В Асоціації вважають Татарова адвокатом і переконані, що раз так - підозру йому може вручити тільки генпрокурор, його заступник, прокурором АРК, області, Києва і Севастополя. Тому Грищук, тимчасовий виконувач обов'язків керівника САП, на думку Асоціації, перевищив повноваження.

Автори заяви стверджують, що "таке демонстративне порушення порядку повідомлення про підозру особі, яка має статус адвоката, напередодні Дня адвокатури України є публічним жестом зневаги до професії адвоката і всього інституту адвокатури з боку працівників Національного антикорупційного бюро України і САП".

НААУ обіцяє повідомити про порушення щодо Татарова правоохоронним органам і міжнародним інституціям, професійним європейським організаціям і зажадати розслідування.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

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