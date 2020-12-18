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Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу

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Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу
Прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Справу відкрили за зверненням міністра закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісери Туркович.

Вона заявила, що "знає не так вже й багато" про справу з іконою і додала, що нею займається прокуратура, служба безпеки й Інтерпол. Представник Інтерполу в Сараєво зазначив, що "дирекція в Сараєво досі не отримала офіційної вимоги ні від відповідних органів БіГ, ні з Києва".

Посольство Росії в БіГ досі не відреагувало на вручення Лаврову вкраденої української позолоченої ікони святого Миколая.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А Київ мовчить, значить.
    Оце так так
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    З кремля команди не було про щось говорити !!)))
  • Андерсен a4cbf7de
    Ниточка воровского синдиката.. Сначала уголовники из "официальных структур" ЛНРиийско- половецкой реПублики украли народное достояние украинского народа.. потом переправили ( загнали..) в Сербию ( рашенскую подстилку), от туда в ее оккупированный протекторат " реПублику серБийскую" в Боснии, а те запалились преподнеся ворованное представителю мафиозного синдиката из Кремлевской малины. Подставили пахана по ходу. Да уж.. Позорища на весь мир. Вор вору подарил ворованное.
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