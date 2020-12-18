Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін пропонує президенту Володимиру Зеленському заховати заступника голови ОП Олега Татарова від детективів НАБУ і САП у себе вдома.

Про це Шабунін написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропоную президенту його вдома у себе заховати. Як ганьбитися на весь світ - то вже з кінцями", - написав він.

Шабунін нагадав, що за тим, що відбувається в Україні, пильно стежать наші міжнародні партнери.

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"До речі, зверніть увагу на поведінку Тарова - такий прямо крутий перець, російько-президентський рєшала судів та силовиків. Хазяїн-жизні, блін. А тільки нормальні правоохоронці прийшли - заховався під стіл Єрмака і в телеграм строчить", - додав Шабунін.

"Тьху - ні честі, ні гідності. Як і в людей, які його захищають", - підсумував голова правління ЦПК.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

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Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

В ОП підозру Татарову прокоментував його колега, заступник голови Офісу президента Смірнов: він сказав, що вручення підозри "не повинно створювати враження про зведення особистих рахунків".