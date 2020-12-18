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На пішохідному "мосту Кличка" знову тріснуло скло, підозрюють вандалів

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На пішохідному "мосту Кличка" знову тріснуло скло, підозрюють вандалів
Ділянку з тріснутим склом обгородили, вандалів розшукують, вивчаючи записи з камер спостереження.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники КП "Київавтошляхміст" виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту. Зараз ділянку обгороджено. Споруда перебуває під контролем балансоутримувача. Ймовірна причина - вандалізм", - сказано в повідомленні.

У міськадміністрації зазначили, що підрядник замінить тріснуте скло за свій рахунок, бо ще діють гарантійні зобов'язання, і з міського бюджету гроші не витрачатимуть.

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Топ коментарі

  • Polomarenko Anatoly
    Не потрібно забувати, що, так званих "русскіх" в Києві десь триста тисяч і добра частина з них, як казав британський історик Роберт Конквест:
    "Неправда, что все люди суть люди. Русские - не люди. Это чуждые существа". - Роберт Конквест, британский историк, "Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию".
  • Стронг Рок
    На пешеходном "мосту Кличко" опять треснуло стекло, подозревают вандалов - Цензор.НЕТ 7475
  • Fjall_Raven
    изочальщики в розысках вандаловых )) ничо так.
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