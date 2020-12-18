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Місія МВФ почне роботу в Україні вже у грудні

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Місія МВФ почне роботу в Україні вже у грудні
Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман назвав дату початку роботи місії. Перегляд угоди з Україною почнеться наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це йдеться в повідомленні МВФ.

Перегляд угоди в форматі Stand-by з Україною почнеться в період з 21 по 23 грудня.

"З огляду на обставини пандемії COVID-19, місія проводитиме дистанційне обговорення з владою України останніх економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду", - заявив Люнгман.

Він також зазначив, що місія МВФ планує відновити зустрічі по завершенні новорічних свят у січні 2021 року.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Шкицкий
    Землю, лес, людей... а что ещё то хотите?
  • Baks13
    А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...(Je n'ai pas mangé depuis six jours)
    )))
  • Baks13
    Как продать Родину дёшево за кредиты. Или краткие тезисы меморандума с МВФ.

    1. Цена на газ 12 тыс. с 01.01.2020, около 10 тыс. с 01.05.19.

    2. Прямой запрет изменять налог на прибыль и заменять его налогом на выведенный капитал.

    3. НБУ будет девальвировать гривну и выкупать валюту в резервы для увеличения международных резервов.

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    4. Независимого НБУ теперь больше нет, теперь если НБУ не выдержит инфляцию (а он это гарантированно не выдержит), то теперь МВФ будет решать, что делать с этим. Плюс НБУ будет ещё увеличивать учетную ставку.

    5. Прямое увеличение налоговой нагрузки на экономику, за счёт отмены уже в январе верхней границы ЕСВ и обложение высоких зарплат ЕСВ по полной программе.

    6. Прямой запрет запуска 2-го уровня пенсионной системы.

    7. Потеря права осуществлять независимую налоговую политику. Налоговой политикой за Украину будут заниматься эксперты МВФ.

    8. Монетизацию субсидий перенесли на 2020 год.

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    9. Разделение Нафтогаза на 2 компании. Суд Стольгольма не причём.
    10. Банкопад одобрен МВФ и будет продолжен. Если не будет достаточно капитала, то банки будут опять ликвидироваться.

    11. Рынок земли - продолжим подготовку к запуску...Который год.

    Теперь живите с этим.

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    Даниил МОНИН
    ["Независимого НБУ теперь больше нет". Краткие тезисы меморандума с МВФ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1545375992--nezavisimogo-nbu-teper-bolshe-net-kratkie-tezisy-memoranduma.html
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