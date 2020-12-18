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"Це ж уже якась пандемія тупості", - Фурса про висловлювання Арестовича щодо "версії окупантів" і "слуги народу" Камельчука щодо проституції

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"Це ж уже якась пандемія тупості", - Фурса про висловлювання Арестовича щодо "версії окупантів" і "слуги народу" Камельчука щодо проституції
Інвестиційний банкір Сергій Фурса жорстко розкритикував висловлювання представників владної команди Олексія Арестовича і Юрія Камельчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Фурса зазначив: "Повідомлення про смерть воїна через інтоксикацію - технічна помилка. Я переплутав і оприлюднив версію окупантів, - Арестович

Проституція забирає енергію у жінки і не додає енергії чоловікові. Це прописано у ведичних науках. Роздача своєї енергії, особливо іноземцям, призводить до зменшення кількості енергії, зокрема в Україні, - депутат Юрій Камельчук.

У них там що, конкурс перед Новим роком? Може, вони так відтіняють Зеленського?

"Дивись, дивись, начальніка, я ще більшу дурість бовкнув, ніж ти"

"Ні, ні, о великий лідере сучасності. Я таке тупе інтерв'ю дав, що мене не переплюнути вже нікому".

"Ні, ні, пане президенте. Я тут такої помилки припустився, що мене в шию гнати треба"

Чи, може, це операція прикриття? Тут Татарову принесли підозру на свято, а до цього його так відчайдушно відмазували, що аж незручно. І краще нехай з ідіотів сміються, ніж про корупцію думають. Хоча і це нерозумно. Ось навіщо було відмазувати й отримувати негатив, щоб потім все одно здатися? Не захищали б Татарова - могли б хвалитися, що у них нульова толерантність до корупції. А тепер що? Тепер і рєшалу свого від підозри НАБУ не врятували і на звинувачення в корупції нарвалися. Чи вони хотіли захищати, але подзвонили "від Байдена" і сказали, що дядько Сем все бачить? Розумом таке не осягнути.

Хоча ні. Все завжди просто. Якщо щось можна пояснити банальною дурістю, то не треба шукати інших пояснень.

Але чорт забирай, це ж уже якась пандемія тупості. І вакцини від неї не придумаєш".

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Топ коментарі

  • alex bf2834f5
    "Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6562
  • саша паламарчук
    "Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6534

    Сівохо знов тримає нас за дурнів - виліз з черговими пропозиціями по Донбасу: "В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Они включают в себя механизмы восстановления инфраструктуры, инвестиционные проекты, программы поддержки местного бизнеса. ...Уже сейчас наши наработки можно использовать в подготовке пакета законов по созданию Территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях".

    --
    Це він про досі окуповані території. Власне ті, де економіку знищили самі "свободолюбиві донбасити", а обладнання заводів і фабрик вивезли турботливі "іхтамнєти".

    Тобто, сепаратисти самі знищили всю інфраструктуру і економіку своїх регіонів, посприяли окупантам в грабуванні всього, що можна було вивезти, - а тепер ми маємо "відновлювати", "підтримувати" і "пріоритетно розвивати"?

    Зважаючи на стан нашої економіки стараннями Зекоманди, грошей на такі подвиги братолюбства в нас немає. Тобто, Сівохо буквально пропонує Україні влізти в ще більші борги (нагадаю, бюджетний дефіцит на 2021 затверджено в обсязі "щонайменше" 247 мільярдів), щоб створити тепличні умови населенню, котре саме знищило господарство і економіку власних регіонів і організувало пограбування окупантами.

    З якою метою і заради яких неймовірних вигод Сівохо настільки ризикує собою, сказати складно.

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    https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R Алексей Голобуцкий
  • KAISERWALD
    "Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 1744
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