Російський "миротворець" загинув у Нагірному Карабасі

Російський сапер загинув 17 грудня під час проведення розмінування ділянки дороги в районі населеного пункту Шуша в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Стався підрив вибухового пристрою. Внаслідок підриву зазнав важкого поранення офіцер групи розмінування Міжнародного протимінного центру. Військовослужбовцеві було оперативно надано медичну допомогу. Під час транспортування в госпіталь офіцер від травм помер", - повідомили в Міноборони РФ.

Нагадуємо, після закінчення бойових дій між Вірменією й Азербайджаном у Нагірному Карабасі розгорнуть російський "миротворчий контингент": 1960 військовослужбовців. У його основі - підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу РФ.

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