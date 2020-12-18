Байдена вакцинують проти коронавірусу 21 грудня, - Псакі

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримає вакцину від коронавірусу вже на наступному тижні. Разом із Байденом вакцинується і його дружина Джилл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка перехідної адміністрації Байдена Дженніфер Псакі, передає телеканал CNN.

Як повідомила прессекретарка, Байден отримає щеплення від коронавірусу в понеділок, 21 грудня. Його вакцинують препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Вакцинація, як уточнила прессекретарка, відбудеться у штаті Делавер. Майбутній віцепрезидент США Камала Харріс і її чоловік Дуг Емгофф отримають свої щеплення наступного тижня.

Нагадаємо, до цього Байден заявляв, що не планує робити щеплення від коронавірусу серед перших, проте вакцинуватися він планував публічно, щоб стати прикладом для американців.

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