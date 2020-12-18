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Байдена вакцинують проти коронавірусу 21 грудня, - Псакі

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Байдена вакцинують проти коронавірусу 21 грудня, - Псакі
Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримає вакцину від коронавірусу вже на наступному тижні. Разом із Байденом вакцинується і його дружина Джилл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка перехідної адміністрації Байдена Дженніфер Псакі, передає телеканал CNN.

Як повідомила прессекретарка, Байден отримає щеплення від коронавірусу в понеділок, 21 грудня. Його вакцинують препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Вакцинація, як уточнила прессекретарка, відбудеться у штаті Делавер. Майбутній віцепрезидент США Камала Харріс і її чоловік Дуг Емгофф отримають свої щеплення наступного тижня.

Нагадаємо, до цього Байден заявляв, що не планує робити щеплення від коронавірусу серед перших, проте вакцинуватися він планував публічно, щоб стати прикладом для американців.

Читайте також: Маски і вакцинація: Байден представив план боротьби з COVID-19 на перші 100 днів свого президентства

Топ коментарі

  • Антип61
    Да причем тут Америка? Вы что, телевизор смотрите? Это же схватка рептилоидов с кланом Ротшильдов!
  • Антип61
    Билл Гейтс, астанавись!
  • Bill Pecos b0ce99ab
    Байдена вакцинують проти коронавірусу 21 грудня, - Псакі - Цензор.НЕТ 1990
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