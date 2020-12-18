Підозра Татарову стосується знижки на паркомісце, - адвокат

Захисник заступника голови ОП Олега Татарова Олександр Кузьменко стверджує, що проти його клієнта ведуть провадження у справі про знижку на паркувальне місце в одному з житлових комплексів Києва.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями ЗМІ, йдеться про справу "квартир для Нацгвардії". Насправді, йдеться про фальсифікації НАБУ кримінального провадження про знижку на паркувальне місце в одному з житлових комплексів Києва", - написав Кузьменко.

Він також опублікував адресований НАБУ документ, в якому стверджує, що його підзахисний готовий у будь-який час з'явитися для проведення слідчих дій.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

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Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їх прохання точно виходили за рамки законних процедур".





