Зеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення "про нашу роботу і перемоги України".

Відео опубліковано на сторінці президента в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський відзначив позитивну динаміку в захворюваності на COVID-19.

"Є багато суперечок, мовляв, це відбувається, тому що зменшили кількість тестувань. Але ось вам простий приклад: сьогодні тестувань - 68 000, захворілих - 12 630. 28 листопада тестувань - 67 000, тобто на тисячу менше, а захворілих у цей день - 16 294 особи. Тобто майже на чотири тисячі більше", - зазначив Зеленський

Зеленський заявив, що в бюджеті на 2021 рік передбачено збільшення фінансування медицини, оборони та освіти.

"Перше. Гроші на медицину. Майже 160 млрд грн. Найбільше за час незалежності України. ... Ми підняли заробітні плати медикам на 30%, але ми всі розуміємо, що цього недостатньо, тому прагнемо в 2021 році продовжити збільшення їхніх заробітних плат", - сказав він.

Бюджет Міністерства оборони в 2021 році становив понад 117 млрд грн - для порівняння Зеленський навів дані минулих років: у 2017 році - 69 млрд грн, в 2018 році - 86 млрд грн, в 2019 році - 102 млрд грн.

Зеленський також зазначив, що з 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата зросте до 6 тис. грн, а впродовж року зросте до 6,5 тис. грн.

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