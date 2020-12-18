Поліцейського затримали за скоєння грабежу в Одеській області, - прокуратура

В Одеської області за грабіж затримано капрала поліції, який відібрав у жінки 20 тисяч доларів.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, встановлено, що вранці 17 грудня на території житлового масиву "Райдужний" Овідіопольського району двоє чоловіків пограбували жінку.

Напад стався, коли потерпіла разом із сестрою чекала на свого брата, який пішов по автомобіль і мав намір заїхати за жінками. "Точно знаючи, що у постраждалої при собі є 20 тис. доларів, зловмисники вистежили її й, застосувавши силу, відібрали гроші. Зокрема, вони били жінку по обличчю і використовували газовий балончик", - розповіли в пресслужбі.

Зазначається, що брат потерпілої вчасно повернувся і встиг затримати одного з грабіжників, яким виявився 20-річний поліцейський.

Другому зловмисникові вдалося втекти з місця події, однак його особу вже встановлено. Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення місця його перебування.

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Як з'ясувалося, про 20 тис. доларів капрал поліції дізнався через спільних знайомих і замислив пограбування. Викрадені гроші повернули власниці.

Поліцейському, який працює в одному з секторів Овідіопольського відділу поліції, повідомлено підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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