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Голова податкової Любченко: напрацьовано законопроєкт, компромісний із ФОПами, які протестують

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Голова податкової Любченко: напрацьовано законопроєкт, компромісний із ФОПами, які протестують
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив про готовність компромісного законопроєкту, який відповідає вимогам фізосіб-підприємців, які протестують.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Зовсім недавно, на минулих вихідних, було напрацьовано законопроєкт, який повністю влаштовує керівників акцій, які були ними на той момент - Доротича, Орлова... І ми знайшли повний компроміс, навіть як податкова служба", - сказав Любченко.

Він уточнив, що фахівці Державної податкової відпрацьовували пропоновані законодавчі зміни відповідно до вимог ФОПів, які протестують.

"Ми знайшли компроміс, відпрацювали законопроєкт, зараз м'яч на стороні ФОПів і парламенту. Я не хочу, щоб податкова служба втягувалася в політичні процеси і формувала політику", - додав він.

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Топ коментарі

  • Володимир Білик f5397b1d
    Як підприємець, я за тридцять років засвоїв одне: не страшні податки у розумних межах, коли я можу їх платити безболісно для свого сімейного бюджету. Страшна невизначеність, кажучи новомодним підвішеність, коли ти якось призвичаївся, можеш планувати витрати і доходи і тут тобі - на!!! Касовий апарат із дурним програмним і чого доброго платним забезпеченням. А санкції за перепутати коди товару - як ніби у Європі. А щоб клеїти автоматично стікери, то потрібне обладнання. Держава не дасть навіть на виплату, а не те що безкоштовно навіть касового апарата. Тоді як у тому ж Податковому кодексі було зазначено, що звітність до державних органів - безкоштовна.
    Зеленій владі якраз хочеться позбавитти частини громадян власного заробітку. Аби "лохи
    не сорокадворічні" з безвиході пішли на конвеєр олігархів та їм подібним. Дурбецали - у половини ттих, кого ви хочете загнатти на мінімальну зарплату, вже нема здоровья для конвеєра. Бо якби було, то рвонули б навіть далі за Польшу.
    І ковід все одно скінчиться. І Європа відкриє кордони. А вам, придуркам пліснявим, захочеться поповнити країну дешевю силою з Азії. Китай вже чекає. Але дорого у вас він країну не купить.
  • Sophia-Maria Duglass
    Угу , с протестующими евробляхерами тоже закон согласовывали , а потом тупо обманули 😀😀😀
  • Игнатьев Фион
    ФОПам податки, зеленому неЛоху - бабки.
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