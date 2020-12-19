Кримінальну справу проти мене за події 2014 року порушив заступник голови ОП Татаров, - Чорновол

Справу проти колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у 2014 році порушив чинний заступник глави Офісу президента Олег Татаров, який на той час працював у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ. Нині справа фактично повернулась до його рук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тетяна Чорновол розповіла в ефірі телеканалу hromadske.

Вона заявила, що нібито справу проти неї ініціювали колишній глава Офісу президента Андрій Богдан та його заступник Андрій Смирнов шляхом втручання у роботу Державного бюро розслідувань (ДБР). Тоді ж відомством керував колишній адвокат президента-втікача Януковича Олександр Бабіков.

"Я не скажу, що зараз оця кліка послабилася зі звільненням Богдана і Бабікова. Ми ще мусимо згадати, що є і Татаров, якого призначили в Офіс президента", - сказала Чорновол.

Вона розповіла, що 18 лютого 2014 року справу проти неї порушив чинний заступник глави ОП Олег Татаров, який на той час працював у ГУ МВС.

"Обвинувачення мені з'явилось, коли у Татарова ще не було кримінальної справи. Вручення мені обвинувачення співпало за часом із проблемами у Татарова. Але ж готувалось воно давно. Наказ на надання мені обвинувачення, завершення справи і передання в суд давав саме Татаров... Була певна перерва, і Татаров знову повернувся до цієї справи", - сказала колишня депутатка.

Водночас колишня народна депутатка заявила, що не вважає Богдана і Татарова "різними командами" Офісу президента.

Окрім цього Тетяна Чорновол заявила, що її справу, а також ще декілька гучних справ збирались використати для дискредитації Революції Гідності.

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Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності "Партії регіонів", викрадення людини, побої та мордування, заподіяння тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.