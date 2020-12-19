Бродський подав заяву в НАБУ проти Єрмака: "Лікарні залишили без кисню, а витрати на Офіс президента збільшили, це геноцид"

Український політик Михайло Бродський жорстко розкритикував політику чинної влади щодо боротьби з коронавірусом і подав заяву на Єрмака в НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі на "Обозревателе".

Бродський заявив: "Чимало фахівців нині звинувачують Єрмака в тому, що він російський агент і зрадив Україну. Сьогодні я хочу висунути йому значно серйозніше звинувачення: він зрадив кожного виборця "Слуги народу", кожного українця. У період пандемії коронавірусу ця влада, в якій Андрій Єрмак фактично є другою особою, збільшила витрати на утримання президента та його офісу, уряду, парламенту, улюбленого ДУС… Але не знайшла коштів на збільшення зарплат лікарям, медсестрам та санітаркам… У розпал другої хвилі коронавірусу українські лікарні залишилися без кисню, без концентраторів, додаткових ліжок та засобів захисту персоналу. Проте - з добре "упакованими" чиновниками, які зазвичай лікуються за кордоном.

Фактично – це геноцид українського народу, який я відчув особисто: так сталося, що я вже другий місяць борюся з коронавірусом та його наслідками, і мій стан часто коливався між важким та особливо важким. Також я спілкувався з багатьма моїми друзями, які теж тяжко хворіли на "корону", і всі кажуть: "Порятунок тонучого - справа рук самого тонучого". Якщо ти не мобілізуєш друзів, знайомих, не закупиш ліків, не привезеш із собою концентратор, то шансів вижити небагато. Вдумайтеся: хворих на "корону" відправляють до аптеки, аби вони придбали ліки. І все тому, що ЗЄ-команда вирішила не забезпечувати медицину необхідними коштами, і відправила ці гроші на "пріоритетніші напрямки". Тому сьогодні в медицині настав колапс, а завтра не стане самої медицини, оскільки практично всі українські медики поїдуть працювати до Польщі, де встановлено "німецькі" зарплати для медпрацівників і персональні гарантії".

Політик продовжив: "А куди ж "слугам" не шкода коштів? Один із прикладів – на корупційну угоду з Юрієм Вітренком. У Вітренка невирішений судовий спір із НАК "Нафтогаз України", і він прагнув відсудити трішки менше 8 млн дол. Але для чого суд, якщо є Андрій Єрмак із його суперповноваженнями. Вирішивши, з доброго дива, що Вітренко буде хорошим віцепрем’єром, очільник Офісу президента змусив уряд та НАК у позасудовому порядку повернути гроші.

Зверніть увагу: "антиковідний" лікар може працювати на 7 тис. грн, а от віцепрем’єр на 50 тис. грн та з покращеними умовами утримання не може… Ось їхній головний принцип: "Слугам" – усе, всім іншим – виживання та "коронавірус".

Бродський підкреслив: "Я з таким не погоджуюсь. Тому вирішив щось змінювати в цій країні. Подаю заяву про злочин у НАБУ і водночас відверто стверджую, що в діях Єрмака є всі ознаки корупції та перевищення службових повноважень. Вірю, що НАБУ з таким завданням впорається.

Голові Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику заява про злочин

"У листопаді 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував президенту України Володимиру Зеленському призначити першим віцепрем’єр-міністром енергетики колишнього першого заступника голови НАК Нафтогаз Юрія Вітренка.

Наскільки відомо з публічних повідомлень, під час співбесіди з вищими посадовими особами країни Юрій Вітренко погодився обійняти цю високу посаду, але в обмін поставив вимогу очільнику Офісу президента та президенту України Володимиру Зеленському: терміново в позазаконний спосіб виплатити йому 170 мільйонів гривень коштів від НАК "Нафтогаз".

Юрій Вітренко повідомив голові Офісу президента, що 12 лютого 2020 року він подав судовий позов до державної компанії НАК "Нафтогаз" про стягнення недоотриманих, на його думку, коштів премії за перемогу в Міжнародному арбітражному суді в Стокгольмі в спорі з російською компанією "Газпром".

Цей позов добродія Вітренка досі не був розглянутий у суді й рішення щодо нього не ухвалено.

Попри те, що в судах України перебувають десятки тисяч судових позовів громадян проти держави, державних та комунальних підприємств про невиплату зарплат, пенсій, соціальних допомог і держава та її органи не виплачують своїм громадянам кошти доти, доки не буде рішення суду, що набуло чинності, Андрій Єрмак погодився на таку вимогу Юрія Вітренка. Після чого, всупереч закону, не маючи жодних повноважень на ухвалення рішень в органах виконавчої влади та в державній компанії НАК "Нафтогаз", він (за повідомленнями ЗМІ) зателефонував голові КМУ Денису Шмигалю та змусив його ініціювати збір "незалежної" Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та віддати імперативний наказ представникам держави в складі цієї "незалежної" ради терміново проголосувати за виділення Юрію Вітренку коштів у розмірі 7 мільйонів 230 тисяч доларів США без вирішення спору по суті в суді.

"Незалежна" Наглядова рада НАК "Нафтогаз" зібралася 14 грудня 2020 року, і члени, наголошую, "незалежної" Ради всупереч законним інтересам державної компанії проголосували за виплату Юрію Вітренкові 7 290 000 доларів США, що й було зроблено. Після відрахування податків, як повідомляють ЗМІ, кошти надійшли йому, на його особистий рахунок в "Ощадбанку України". Ось реквізити рахунку:

833226690000026208003207069.

Вважаю, що виплата Юрію Вітренкові 7 290 000 доларів США в позасудовий спосіб може мати ознаки злочину, зокрема в діях голови Офісу президента Андрія Єрмака. Він всупереч інтересам держави та українського народу – в позазаконний спосіб – в інтересах приватної особи Юрія Вітренка чинив тиск на голову КМУ Дениса Шмигаля та членів, даруйте, "незалежної" Наглядової ради НАК "Нафтогаз", чим завдав матеріальної шкоди в особливо великому розмірі", - підкреслив Бродський.

Політик зазначив: "Дії Андрія Єрмака підпадають під склад злочину, передбачений ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), тобто умисні дії, спрямовані на одержання Юрієм Вітренком неправомірної вигоди, а саме: коштів в особливо великих розмірах від державної Компанії НАК "Нафтогаз України" в позасудовий спосіб.

Наголошую, що наскільки б "незалежною" не була Наглядова рада "Нафтогазу", але вона не ухвалила б добровільно рішення про виділення колишньому менеджерові НАК "Нафтогаз" значних коштів у період, коли сама компанія доведена менеджментом (зокрема й пана Вітренка) до кризового стану. Ба більше, з огляду на обставини, тиск був настільки потужним, що навіть голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв терміново переказав ті кошти, що також вказує на адміністративну активність голови ОП Андрія Єрмака.

Відбулося правопорушення, передбачене статтею 344 Кримінального Кодексу України (втручання у діяльність державного діяча), а саме: тиск та незаконний вплив на голову уряду Дениса Шмигаля, членів "незалежної" Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та голову правління НАК Андрія Коболєва задля виплати Юрієві Вітренку великої суми коштів у позазаконний спосіб.

Виплату Юрію Вітренку коштів – під тиском голови ОП Андрія Єрмака, не чекаючи вирішення судового спору по суті, – вважаю проявом неприпустимої та цинічної корупції вищих посадових осіб України, які шкодять інтересам українського народу".

Бродський підкреслив: "Прошу внести відомості про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 344 і 364 Кримінального кодексу про вчинення злочину главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, про що встановленим законом способом повідомити мені.

У межах досудового розслідування:

1. Допитати голову ОП Андрія Єрмака, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, голову та членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", голову правління цієї компанії Андрія Коболєва та громадянина Вітренка Юрія Юрійовича, який незаконно, без рішення суду, через незаконний вплив пана Єрмака на органи державної влади та "незалежну" Наглядову раду НАК отримав кошти в особливо великому розмірі.

2. Заарештувати незаконно переказані Юрію Вітренкові кошти на його рахунок №833226690000026208003207069 в "Ощадбанку України".

Цю заяву скеровую до Національного антикорупційного бюро України, оскільки саме цей правоохоронний орган, на мою думку, виявляє найбільшу принциповість у справі захисту інтересів держави та українського народу".

"Зокрема, у 2016 році НАБУ було порушено справу про тиск та незаконне втручання в діяльність міністра економіки України Айвараса Абромавічуса: суспільство пам’ятає цю справу за відомим мемом "я від Кононенка". Тоді підозру – за відсутності будь-яких матеріальних втрат для держави – отримав заступник голови НАК "Нафтогаз" Андрій Пасішник, лише за пропозицію розглянути його кандидатуру на посаду заступника міністра економіки.

Сподіваюсь на принципову позицію та швидку реакцію НАБУ в цій справі, притягнення винних до відповідальності та повернення незаконно сплачених Юрію Вітренку коштів на рахунки державної компанії НАК "Нафтогаз України", - резюмував Бродський.