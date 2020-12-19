Проблему системно не вирішено, - лікарка Голубовська про зарплати медикам під час пандемії

Виплати медикам через COVID-19 і підвищення на 30% мінімальної зарплати у 2021 році не вирішують системно проблему.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказала лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Ми ж всі прекрасно розуміємо, що коронавірусна інфекція, зараз виплати, але геть не скрізь, і там багато від місцевої влади залежить, багато безпосередньо залежить від головного лікаря. Теж там є проблеми. Скрізь треба розбиратися. Наразі отримують, але ми прекрасно розуміємо, що проблему системно не вирішено. І, чесно кажучи, в бюджеті на наступний рік це теж є дуже спірним питанням. На 30%, ви знаєте, підвищується мінімальна зарплата. А лікарям, якщо враховувати інфляцію у 7%, ту, що закладено, то підвищиться, можливо, на 9%. Це зовсім інші цифри, і це однаково не ті кошти", - сказала Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що переважна більшість лікарів хоче отримувати білу зарплату і "не заглядати в кишеню злиденному населенню".

"Ви розумієте, що вони реально живуть на зарплату. Вони живуть на одну зарплату. І коли лікар... Ви знаєте, мене кілька років тому вразив сюжет, коли побили лікаря-невропатолога. Чому? Бо він підробляв охоронцем. Розумієте, він може піти на 25-ту роботу лікарську, але він там буде менше отримувати, ніж охоронець. Розумієте? Буде сидіти і просто нічого не робити. Це взагалі приниження спеціальності", - додала Голубовська.

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