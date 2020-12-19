У держбюджеті-2021 передбачено збільшення зарплат для всіх медиків, - Шмигаль

У державному бюджеті України на 2021 рік передбачено збільшення зарплат для всіх медпрацівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері.

"У нас є план поетапного зростання витрат на медицину до 2023 року, щоб, як прописано в законі, витрати на медицину становили 5% від ВВП. Це дозволить досягти рівня європейської оплати праці для лікарів. Цього плану ми будемо дотримуватися і будемо робити все, щоб реалізувати його якнайшвидше", - розповів Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра України, наступного року на медицину в держбюджеті загалом виділено рекордні 163 млрд грн. Це на 41% більше, ніж у 2020 році.

Глава уряду підкреслив, що в держбюджеті на наступний рік передбачено збільшення зарплат для медиків, кошти на протидію і лікування COVID-19 і на закупівлю вакцини.

"Для закупівлі вакцин сформовано відповідний спецфонд, який буде наповнюватися, починаючи з цього року. І продовжить наповнюватися наступного року. Всі кошти, які вдасться залучити, будуть спрямовуватися в медичну систему", - підкреслив він.