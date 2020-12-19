Найманці РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, у ЗСУ без втрат

За минулу добу російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 18 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Водяного, на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік наших позицій із мінометів 120-го калібру... Тричі противник порушив режим припинення вогню неподалік Авдіївки. Аби спровокувати наших воїнів, спочатку застосували ручний протитанковий і підствольний гранатомети, а згодом - стрілецьку зброю. На інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною. Постріли окупантів були неприцільними і не становили загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали в штабі ООС.

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