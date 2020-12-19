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В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314

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В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314
В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 11 742 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 13 314 осіб, померло 213 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 742 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей і 481 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 2 865 осіб, летальних випадків - 213; видужали 13 314 людей", - написав Степанов на своїй сторінці у фейсбуці в суботу вранці.

Днем раніше, 18 грудня, повідомлялося про 12 630 нових випадків інфікування, 17 грудня було зафіксовано 12 047 нових хворих, 16 грудня в Україні було 10 622 нові випадки інфікування, 15 грудня було зафіксовано 8 416 нових випадків.

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Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок вівторка становила  956 123 людини, 16 469 осіб померли від COVID-19, одужали 574 536 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) і Дніпропетровській (667) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314 02

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Ура, товарищи! Степанов победил коронавирус, перестав тестировать население, а называется "изменили подходы" Даже вакцину не надо спешить покупать: вирус Степанова и Зеленского испугался и сам сошел на нет.
  • Serg Koshserg
    И сколько с твоих знакомых переболевших обращались в мед.учреждения что бы их отразили в статистике?
    Люди поняли что смысла нету туда идти если нету тяжелой формы или не нужен больничный так как врачи не лечат короновирус.
    Я обращался так как была температура 37,5-38,5 и меня не пропустили бы на работу с ней, жене автоматически вы писали больничный в связи с самоизоляцией, сын был на каникулах так что в моем случае нужно считать меня за троих
    Ещё 3-4 месяца и этот короновирус закончится как и другие ОРВИ потому что он им и является
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Випадків захворювання поменшало, смертей побільшало, щось не так ...
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