В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"11 742 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей і 481 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 2 865 осіб, летальних випадків - 213; видужали 13 314 людей", - написав Степанов на своїй сторінці у фейсбуці в суботу вранці.
Днем раніше, 18 грудня, повідомлялося про 12 630 нових випадків інфікування, 17 грудня було зафіксовано 12 047 нових хворих, 16 грудня в Україні було 10 622 нові випадки інфікування, 15 грудня було зафіксовано 8 416 нових випадків.
Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок вівторка становила 956 123 людини, 16 469 осіб померли від COVID-19, одужали 574 536 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) і Дніпропетровській (667) областях.