Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури, чоловікові інкримінується незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).
"Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років", - йдеться в повідомленні.
За даними досудового слідства, чоловік організував незаконні пасажирські перевезення на своєму мікроавтобусі з тимчасово окупованих територій через Російську Федерацію. Телефоном він повідомляв охочим виїхати з тимчасово непідконтрольної території про можливість перетнути державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску і потім приїхати до Харкова.
Правоохоронці викрили підозрюваного під час переправлення через держкордон України шести осіб.Під час проведених обшуків було вилучено десятки карток одного з державних банків України з інформацією про пін-коди та залишки коштів на рахунках. Щодо 6 пасажирів прикордонники склали адмінпротоколи про порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 204-2 КУпАП).