Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на п'яти КПВВ у зоні ООС

Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбуці в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"Щодня пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень (у понеділок і п'ятницю), коли окупанти розблоковують рухдорожнім коридором", - наголошується в повідомленні.

За рішенням командувача Об'єднаних сил, всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щодня з 8:00 до 16:00.

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Також зазначається, що цього тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив гуманітарний вантаж жителям тимчасово окупованої території України. Дві вантажівки з офісним і медичним обладнанням від міжнародної організації попрямували через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованогоу Донецька. Загальна вага гуманітарної допомоги становить понад 1 тонну.

У ООС нагадали, що під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни мають дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації.