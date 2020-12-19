"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета

Народні депутати від "Європейської Солідарності" та "Голосу" внесли до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті парламенту.

Текст відповідного проєкту постанови №4525 і супровідні документи до нього наразі не оприлюднено на сайті.

Зараз, як зазначили в парламенті, проєкт постанови передано на розгляд керівництву ВР.

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Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.