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"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета

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"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета
Народні депутати від "Європейської Солідарності" та "Голосу" внесли до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті парламенту.

Текст відповідного проєкту постанови №4525 і супровідні документи до нього наразі не оприлюднено на сайті.

Зараз, як зазначили в парламенті, проєкт постанови передано на розгляд керівництву ВР.

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Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Та вищо, сказилися? Людина насипала "конверт" "брату вбитого АТОшника", підготувала язик для вилизування "височайшої задниці", і торбу - для "мзди малої", а ви не хочете його до "кормушки" допустить?!!! "Бузувіри"!!! "Нелюди!!!"
  • Утилизация ватников
    За Шкарпетку голосовали рыги и зелень. Это все, что вам нужно знать про Шкарпетку.
  • olele
    нічо, в понеділок ще дєткі вітати прийдуть

    Згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти. Його кандидатуру обрано незважаючи на протести науковців, студентів, батьків та навіть освітнього комітету Верховної Ради. За кілька місяців ми не один раз виходили під парламент, щоб сказати: «Нам не потрібний такий міністр!».

    ❗️У понеділок, 21 грудня о 18:00, закликаємо всіх вийти на акцію протесту під Офіс Президента.

    Коротко нагадаємо заслуги нового міністра:

    📍Був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
    📍 За університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
    📍 Плагіатор, який свою монографію «зліпив» з текстів чужого авторства;
    📍 Радо отримував нагороди від Табачника;
    📍Виступає за «переосмислення» ЗНО, фактично його можливе скасування.
    📍 Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР.

    🙅🏼‍♀️За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство. Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його «захисники» погрожували громадським активістам.

    Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти - це ганьба для країни!

    Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!

    21 грудня, 18:00 під Офісом Президента - не дозволимо вбити освіту!
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