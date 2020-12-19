Кисневий апарат вибухнув у COVID-відділенні турецької лікарні, загинули 9 осіб (оновлено)

Дев’ять людей стали жертвами вибуху кисневого апарату в приватній лікарні міста Газіантеп на півдні Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

Вибух стався у відділенні інтенсивної терапії для хворих на коронавірус у лікарні університетського госпіталю Газіантепу.

Повідомляється, що 7 людей загинули у відділенні реанімації, ще одна людина померла під час транспортування в іншу лікарню. Вік загиблих - від 56 до 85 років.

На місце події було відправлено групи поліції та пожежної охорони. Пожежу вдалося локалізувати в короткі терміни.

За фактом смертельного інциденту розпочато розслідування.

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Згодом міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа написав у твітері, що кількість жертв зросла до 9 осіб.